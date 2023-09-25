Представлен официальный трейлер сериала «Плакса»

Фото: ПАО «Ростелеком»

Видеосервис Wink, телеканал СТС и «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» представили официальный трейлер 8-серийной музыкальной драмы «Плакса» (16+) Сергея Жукова. Цифровая премьера состоится эксклюзивно в Wink 28 сентября 2023 года, а в новом сезоне сериал покажет канал СТС. В проекте снялись Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин и другие. Сериал войдет в линейку Wink Originals.

По сюжету сериала «Плакса» семья школьницы Маши (Ника Жукова) вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. В новой школе Маша становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны группы одноклассниц. Прессинг ужесточается из-за чувств, вспыхнувших у Маши к парню главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). А еще они обе оказываются соперницами за право поехать на музыкальный фестиваль.

- «Плакса» — очень личный проект и для меня, и для моей дочки Ники, которая сыграла в сериале первую большую кинороль. Однако это не частная история: с травлей в школе по статистике сталкивается большинство подростков. Сериал рассказывает о буллинге, его проявлениях и способах преодоления. О том, как важно быть внимательным к детям, их особенностям и помогать их талантам, — отметил автор идеи и генеральный продюсер сериала Сергей Жуков.

Как рассказал режиссер сериала Андрей Силкин, у молодого поколения сейчас много озлобленности, закрытости и агрессии, поэтому такой сериал стоит разбирать с учениками в школе, чтобы подростки захотели выйти на диалог.

Трейлер сериала можно посмотреть по ссылке, ссылка на фото со съемок.

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