Объявлены итоги XII конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Фото: ПАО «Ростелеком»

Подведены итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В церемонии награждения в Москве приняли участие 60 представителей масс-медиа из различных регионов России.

Во время визита в столицу участники конкурса посетили воркшоп «Как искусственный интеллект меняет журналистику: от сбора информации до создания контента», который провел старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов. Также журналисты и блогеры первыми посмотрели несколько эпизодов сериала «Плакса». Музыкальная драма выйдет на платформе Wink 28 сентября.

- Мы рады обсуждать с представителями массмедиа развитие новых технологий, вместе отслеживать тренды в ИТ. Мы также готовы делиться знаниями и опытом, Сотрудничество с экспертами в ИТ-сфере не только поможет журналистам разобраться в проблеме, но и найти технологические возможности для упрощения процесса написания материалов и улучшения их качества, — отметил старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

На конкурс были допущены 2 232 работы от 1 300 журналистов из многих регионов страны. Большинство заявок на участие поступило из Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» проходил на региональном и федеральном уровнях. Победителей определяли эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Как отметила член жюри, советник министра цифрового развития России Мария Мезенцева благодаря журналистике миллионы людей узнают об удобных цифровых сервисах, которые меняют их жизнь к лучшему.

Победители были выявлены в таких номинациях, как «Интернет-СМИ», «Телевидение», «Печатная пресса», «Радио и подкасты», «Социальные медиа» и другие.

Победители федерального этапа в октябре поедут на Камчатку.

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