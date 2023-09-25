В Ростовской области ищут сбежавшего из центра помощи детям 11-летнего мальчика

В Аксайском районе разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Аксайском районе разыскивают сбежавшего из центра помощи детям 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в местном отделе МВД.

По информации источника, 25 сентября Иван Андросов вышел за пределы Большелогского центра помощи детям и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники детского центра забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Информацию о пропавшем ребенке разметили и в соцсетях. Сейчас поисковики прочесывают все близлежащие районы и улицы.

Рост Ивана – около 145 сантиметров. У мальчика голубые глаза и русые волосы. Одет он был в майку поло темно-зеленого цвета с коротким рукавом, на ней были рисунки в виде белых разводов, в шорты серого цвета, на ногах у него были черные шлепки.

АЛЛО!

Если вы знаете что-либо о местонахождении мальчика, то позвоните в дежурную часть ОМВД России по Аксайскому району 5-40-49, либо по номеру 8-999-471-66-67.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Летел на скорости прямо на ребенка»: в центре Ростова водитель электросамоката сбил четырехлетнего мальчика на «зебре»

Ростовчане ищут водителя электросамоката, который сбил их четырехлетнего сына (подробнее)