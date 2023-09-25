Каменский район отметил столетие со дня основания

Все желающие могли попробовать уху по традиционным казачьим рецептам. Фото: правительство Ростовской области

В Каменском районе отметили столетие со дня основания. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Жителей района ждал большой и красочный праздник. Для гостей подготовили мероприятия в центральном парке поселка Глубокого. Там работали интерактивные площадки, выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства, творческие работы воспитанников школ искусств.

Для самых юных гостей организовали конные прогулки. Все могли сделать памятные фото на тематических фотозонах. Также все желающие могли попробовать уху по традиционным казачьим рецептам. Жители также оставили трогательные письма для участников СВО. Праздник продолжился концертом творческих коллективов Каменского района.

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