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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 16:53

В Ростовской области водитель авто насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Аксайском районе неизвестный водитель сбил насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Лейла МИРИШОВА
С травмами пострадавшую доставили в больницу

С травмами пострадавшую доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксайском районе водитель автомобиля насмерть женщину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 22 сентября около 23:50 в районе поселка Рассвет.

По предварительной информации, водитель на неустановленной машине двигался по маршруту со стороны Москвы в Краснодар. В какой-то момент на проезжую часть вышла женщина. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. После чего автомобилист скрылся с места ДТП. От сильного удара женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Однако, спустя время пострадавшая скончалась.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают водителя.

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