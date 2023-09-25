В Ростове-на-Дону благоустроят территорию Гремучего родника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове благоустроят Гремучий родник. Об этом сообщили в администрации Железнодорожного района 25 сентября.

- Любимый многими ростовчанами родник «Гремучий» на улице Амбулаторной в Железнодорожном районе будет благоустроен Русским географическим обществом. Поддержку в этом окажет Фонд Президентских грантов, - сообщили в пресс-службе администрации.

Отметим, что до 30 сентября на территории обновят лавочки, раздевалки, а также обустроят новые спуски для захода в воду. Для горожан также организуют информационный стенд с интересными фактами о роднике.

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