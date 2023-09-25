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НовостиОбщество25 сентября 2023 18:09

Между Ростовом-на-Дону и Сочи запустят круизный лайнер

Ростов и Сочи свяжет маршрут круизного лайнера
Лейла МИРИШОВА
Ростов и Сочи свяжет маршрут круизного лайнера

Ростов и Сочи свяжет маршрут круизного лайнера

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Между Ростовом и Сочи запустят круизный лайнер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании « Водоходь».

Согласно опубликованной информации, в 2025 году планируется пустить первый лайнер. Пассажирское судно выполнит двухнедельный круиз по новому маршруту. Лайнер пройдет по акватории Белого моря через Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу.

- В планах есть маршруты и по Черному морю – это круизы из Ростова-на-Дону в Сочи или в обратном направлении с посещением Анапы и Новороссийска», - сообщил источник.

Отметим, что для запуска специалисты занимаются разработкой десяти круизов разной продолжительности.

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