Между Ростовом-на-Дону и Сочи запустят круизный лайнер

Ростов и Сочи свяжет маршрут круизного лайнера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Между Ростовом и Сочи запустят круизный лайнер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании « Водоходь».

Согласно опубликованной информации, в 2025 году планируется пустить первый лайнер. Пассажирское судно выполнит двухнедельный круиз по новому маршруту. Лайнер пройдет по акватории Белого моря через Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу.

- В планах есть маршруты и по Черному морю – это круизы из Ростова-на-Дону в Сочи или в обратном направлении с посещением Анапы и Новороссийска», - сообщил источник.

Отметим, что для запуска специалисты занимаются разработкой десяти круизов разной продолжительности.

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