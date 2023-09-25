Между Ростовом-на-Дону и Сочи запустят круизный лайнер

Ростов и Сочи свяжет маршрут круизного лайнера
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Между Ростовом и Сочи запустят круизный лайнер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании « Водоходь».
Согласно опубликованной информации, в 2025 году планируется пустить первый лайнер. Пассажирское судно выполнит двухнедельный круиз по новому маршруту. Лайнер пройдет по акватории Белого моря через Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу.
- В планах есть маршруты и по Черному морю – это круизы из Ростова-на-Дону в Сочи или в обратном направлении с посещением Анапы и Новороссийска», - сообщил источник.
Отметим, что для запуска специалисты занимаются разработкой десяти круизов разной продолжительности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С 27 сентября в Ростовской области отменят ряд пригородных поездов
Пригородные поезда, следующие из Ростова-на-Дону, временно отменят (подробнее)