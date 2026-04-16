Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 16 апреля

Отключения света затронут десятки улиц и сотни домов.

Отключения света в Ростове на 16 апреля затронут сотни домов и тысячи жителей. Где-то электричества не будет в течение всего рабочего дня, а на других улицах – всего пару часов. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Нансена, 301-331;

- переулок Поморский;

- переулок Карельский;

- улица Зырянская;

- улица Цюрупы;

- улица Гурьевская;

- улица Абхазская;

- переулок Молдавский;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица Украинская, 88-104;

- переулок Клязьминский, 72-94;

- переулок Тверской, 51-97 и 54-94;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 68/1А, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;

- проспект Королева, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1М, 1П;

- улица Смелая;

- садоводческое товарищество «Железнодорожник»;

- садоводческое некоммерческое товарищество «Восход»;

- улица Неклиновская, 43А, 45А;

- улица Днепроградская, 60;

- улица Неклиновская;

- улица Ольгинская;

- улица Обливская;

- улица Полоцкая;

- улица Днепроградская;

- переулок Ригельный;

- улица Дундича, 54-78 и 41-67;

- улица Калужская, 82-96 и 103-127;

- улица Глинки, 98-120 и 95-119;

- улица Мурманская, 96-126 и 91-117;

- улица Камская, 92-118 и 101-127;

- улица Волжская, 110-138 и 101-127;

- улица Брестская, 2-36;

- улица Турмалиновская, 62, 67-81, 79/1, 79/2, 79/3.

С 9:00 до 16:00 свет отключат по следующим адресам:

- проспект Кировский, 69;

- улица Тельмана, 110, 118;

- улица Города Волос, 99-101, 103;

- улица Катаева, 155-185 и 120-146;

- переулок Скрыпника, 11-25 и 18-26.

С 10:00 до 12:00 отключения запланированы в домах:

- улица 339 Стрелковой Дивизии, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/7, 19;

- улица Адыгейская, 73А, 54-74, 74Д;

- улица Пушкинская, 229-245;

- улица Максима Горького, 254-258;

- проспект Театральный, 61-63.

С 12:00 до 14:00 без света останутся жильцы домов по улицам:

- улица Адыгейская, 72;

- улица Пушкинская, 229А/231, 231, 241;

- проспект Театральный, 63.

С 13:00 до 16:00 света не будет:

- улица 339 Стрелковой Дивизии, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону завершается отопительный сезон, в северных районах это произойдет позднее

В Ростовской области начали постепенно отключать теплоснабжение (подробнее)