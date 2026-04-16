Воздух прогреется до +18.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 16 апреля не удивит резким потеплением либо похолоданием. Будет пасмурно и дождливо, так что, выходя из дома, стоит взять с собой зонт. Подробный прогноз на четверг узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 16 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой дождь, утром в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-западный и западный разовьет скорость до 5 - 10 м/с. В ночь на 17 апреля также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений задует со скоростью 2 - 7 м/с.

В Ростовской области в четверг — облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5 - 10 м/с. В ночь на пятницу — облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью переменных направлений задует со скоростью 2 - 7 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 16 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +16 — +18 градусов. В ночь на 17 апреля столбики термометров опустятся до +5 — +7 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг составит от +11 до +16 градусов, местами до +18. В ночь на пятницу ожидается от +5 до +10 градусов, местами похолодает до +2.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись к нам в MAX и Telegram

