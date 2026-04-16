При опасности БПЛА всем рекомендуют уйти с улиц и в помещения, нельзя подходить к окнам.

Утром 16 апреля в Ростовской области сняли режим беспилотной опасности. Оповещение распространили через приложение МЧС.

Отбой угрозы БПЛА объявили в 7 часов утра. В период воздушной опасности всем следовало находиться в помещениях, нельзя было подходить к окнам.

Напомним, 15 апреля атаку БПЛА в Ростовской области отразили в Зерноградском районе и в Каменске-Шахтинском.

