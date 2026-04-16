16 апреля в 15 территориях Ростовской области проведут выжигания растительности

Выжигания проводятся для предупреждения природных пожаров.

Сегодня, 16 апреля, в Ростовской области проведут 38 выжиганий сухой растительности. Работы запланировали в 15-ти муниципалитетах, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выжигание травы и другой растительности необходимо для предупреждения природных пожаров. Подобные мероприятия плановые, их выполняют под контролем пожарных.

Добавим, за сутки 14 апреля в Ростовской области зафиксировали пять техногенных пожаров, погиб один человек, одного человека спасли. Также помощь потребовалась на месте шести ДТП. Всего на местах происшествий от МЧС задействовали 84 человека и 21 единицу техники.

