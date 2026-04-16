В Ростовской области создали фейковый аккаунт главы Матвеево-Курганского района

Не стоит доверять сомнительным сообщениям в сети.

В Ростовской области мошенники создали в соцсетях фейковый аккаунт главы Матвеево-Курганского района Дины Алборовой.

- Обращаюсь с важной информацией. Я столкнулась с неприятной ситуацией: мошенниками создана фейковая страница от моего имени, чтобы вводить людей в заблуждение и, возможно, совершать противоправные действия, - предупредила Дина Алборова.

Глава района попросила жителей района и области не вступать в диалог, если вдруг поступит сообщение с липовой страницы.

- Не стоит доверять сомнительным сообщениям, звонкам и просьбам, даже если они приходят якобы от меня. Не переводите деньги и не передавайте личные данные. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите на сторонних сайтах конфиденциальные данные, - добавила Дина Алборова.

Читайте также

Проворную щуку-красавицу поймал рыбак из Ростова

Неожиданный улов: ростовчанин похвастался щукой, которую поймал во время рыбалки (подробности)