Молодь сазана выпустят в реку Дон в Ростовской области за 8,5 млн рублей

В реку Дон ниже Цимлянского гидроузла должны выпустить 858 540 штук молоди сазана. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в реку Дон планируют выпустить более 850 тысяч мальков сазана. Сейчас ведется прием заявок от подрядчиков. Начальная цена контракта составляет 8,5 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»). Прием заявок завершат 6 мая, а уже 12 мая должны подвести итоги закупки.

Согласно техзаданию, в реку Дон ниже Цимлянского гидроузла должны выпустить 858 540 штук молоди сазана. Средний вес особей должен составлять не менее 10 граммов. Выпуск необходимо провести при участии специалистов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Срок выполнения работ - до 30 ноября 2026 года. Добавим, молодь рыбы необходимо выпустить для компенсации водных биоресурсов.

