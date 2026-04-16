Ракетную опасность объявили в Ростовской области 16 апреля

Жителям региона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Днем 16 апреля в Ростовской области объявили ракетную опасность. Оповещение распространили в приложении МЧС.

Жителям региона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Предупреждение о воздушной опасности действует с 11:43, информация о снятии угрозы пока не поступала.

Напомним, в течение прошедшей ночи на Дону также сохранялась беспилотная опасности, отбой угрозы объявили утром 16 апреля.

