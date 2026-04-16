Тревожную сирену слышали в центре Ростова днем 16 апреля

Сигнал «Внимание всем!» был слышен в районе «Росвертола».

Тревожная сирена работала в центре Ростова-на-Дону днем 16 апреля. Об этом сообщили жители донской столицы, передает «Панорама Ростов-на-Дону».

Предварительно, сигнал «Внимание всем!» был слышен в районе «Росвертола».

Напомним, ранее в приложении МЧС жителей области оповестили о ракетной опасности. Всех попросили спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

