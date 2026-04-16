НовостиОбщество16 апреля 2026 10:10

На выходных в Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G2

Метеозависимых жителей Дона предупредили о магнитной буре
Ангелина СКИБА
Метеозависимым людям рекомендуют больше отдыхать во время магнитной бури.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нестабильный магнитный фон с переходом в магнитную бурю прогнозируют в Ростовской области на выходных, 18 и 19 апреля. Об этом можно судить по графикам, опубликованным на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Возмущения магнитосферы ожидаются уже в пятницу, а после полуночи активность резко усилится до показателей G2 с Кр-индексом 6. Через время, уже после полудня 18 апреля, буря пойдет на спад. 19 апреля магнитное влияние сохранится, но будет ниже показателя бури.

Напомним, уровень от G1 до G5) означает магнитное влияние, а Кр-индекс - силу его активности. Метеозависимым людям при возмущениях магнитосферы рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.

Читайте также

Тотальный диктант проведут в Ростове 18 апреля

Жители Ростова, Константиновска, Азова и хутора Погорелов примут участие в Тотальном диктанте (подробности)