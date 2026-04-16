В Ростовской области оставили в силе приговор осужденному тренеру

Слушания прошли в Ростовском областном суде.

В Ростовской области апелляционная инстанция оставила в силе приговор тренеру из Волгодонска. Ранее мужчину осудили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает «Панорама Ростова-на-Дону».

По данным следствия, житель Дона проводил тренировки по легкой атлетике в одной из спортивных школ и якобы уделял слишком пристальное внимание несовершеннолетним спортсменкам.

Дело слушалось в закрытом режиме. Мужчина свою вину не признал.

Добавим, приговор в первой инстанции вынесли в ноябре 2025 года. Тогда подсудимый получил 15 лет лишения свободы и был лишен звания «Заслуженный тренер России».

