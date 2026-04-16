Суд запретил ростовскому предприятию вывозить зерно без карантинных сертификатов

Россельхознадзор добился через суд запрета на вывоз зерна для компании-нарушителя на Дону.

В апреле суд удовлетворил иск Россельхознадзора к предприятию из Ростовской области. Компании запретили вывозить подкарантинную продукцию без оформления сертификатов. Поводом стали систематические нарушения, которые фиксировали с 2023 года. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора по Ростовской области.

Только в 2025 году предприятие вывезло более 9,6 тысячи тонн зерна, не подав ни одного заявления на сертификаты. Из-за этого зерно не проходило лабораторные проверки на соответствие карантинным требованиям.

Нарушителю неоднократно направляли предостережения. Но компания продолжала уклоняться от обязанностей. Тогда ведомство обратилось в суд.

Суд запретил предприятию вывозить подкарантинную продукцию без карантинных сертификатов. Запрет будет действовать, пока в регионе сохраняется карантинный фитосанитарный режим.

