Для ростовчан МТС открывает предзаказ на смартфоны серии HUAWEI nova 15

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МТС»

В МТС стартовал предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и HUAWEI nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные портретные фото, удобные функции с искусственным интеллектом и долгую работу без подзарядки.

Серия HUAWEI nova 15 доступна в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ. При этом модификация Pro представлена в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах, а базовая 15 модель – в мятном, белом и чёрном. В период с 16 по 30 апреля на устройства действует скидка в размере 3 тысяч рублей.

Цены на новинки с учетом скидки в МТС следующие:

- nova 15 Pro (256 ГБ) – 41 990 рублей;

- nova 15 Pro (512 ГБ) – 46 990 рублей;

- nova 15 (256 ГБ) – 33 990 рублей;

- nova 15 (512 Гб) – 38 990 рублей.

О серии HUAWEI nova 15

Одной из ключевых особенностей серии стала система камер с поддержкой ультрареалистичной съёмки. Впервые в HUAWEI nova 15 Pro обе – основная и фронтальная – камеры оснащены объективами с инновационным модулем цветопередачи. Технология с использованием до 1,5 млн спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах позволяет более точно передавать оттенки и детали изображения.

Для создания контента используется портретный утраобъектив 50 МП, который позволяет HUAWEI nova 15 Pro создавать фотографии студийного уровня, сохраняя естественность деталей, текстуру и глубину изображения как на основной, так и на фронтальной камере.

Модель отличается лаконичным молодежным дизайном. Корпус HUAWEI nova 15 Pro выполнен из алюминиевого сплава, а HUAWEI nova 15 – из композитного материала. Обе модели оснащены защитным стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат защиты SGS. Версия Pro дополнительно получила покрытие с повышенной устойчивостью к царапинам. Толщина корпуса модели Pro составляет 6,9 мм, а HUAWEI nova 15 – 7,2 мм, что обеспечивает удобство повседневного использования. Смартфоны оснащены дисплеями с пиковой яркостью до 4000 нит и типовой яркостью до 1600 нит, поэтому пользователю будет комфортно работать с устройством при различном освещении.

Для поддержки продолжительной работы смартфоны оснащены емкими и мощными аккумуляторами: HUAWEI nova 15 Pro – 6500 мА·ч, HUAWEI nova 15 – 6000 мА·ч. Также имеется поддержка быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью до 100 Вт, которая позволяет быстро восполнить заряд и сократить время простоя устройства.

Смартфоны поддерживают функции на базе искусственного интеллекта, включая выбор лучшего кадра, удаление объектов и управление жестами. Кроме того, в них реализована технология двустороннего шумоподавления, которая повышает четкость передачи голоса во время вызовов.

Реклама. ПАО «МТС». ИНН 7740000076