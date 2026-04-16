На 982-м километре трассы М-4 «Дон» образовалась пробка на семь километров

Водителей предупредили о семикилометровой пробке на М-4 «Дон». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На 982-м километре трассы М-4 «Дон» образовалась пробка длиной около семи километров. Как уточнили в донской Госавтоинспекции, там в направлении на юг временно закрыли правую полосу.

Затор связан с выгрузкой бетонных балок для строительства железнодорожного моста. Водителям советуют заранее учитывать эту информацию при планировании поездки. На месте действуют временные дорожные знаки.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

