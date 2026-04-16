Глава Донской митрополии объявил сбор помощи для пострадавших от наводнения в Дагестане

Сбор средств продлится до 22 апреля.

В Ростовской области объявлен срочный сбор помощи для пострадавших от разрушительного наводнения в Республике Дагестан. С соответствующим заявлением к жителям Дона обратился Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

По словам Владыки, поводом для обращения стал звонок митрополита Махачкалинского и Грозненского Варлаама. В результате беспрецедентных за последние сто лет ливней и селевых потоков, произошедших в конце марта, в Дагестане сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

— Огромное количество людей осталось без крова, без средств существования, есть человеческие жертвы. Размыты дороги, сложно доставлять самое необходимое. Около 15 тысяч человек признаны пострадавшими, — отметил митрополит Меркурий.

Владыка подчеркнул, что помощь будет оказываться вне зависимости от национальной или вероисповедной принадлежности нуждающихся.

— Для нас есть горе и боль людей, наших соотечественников, которые находятся в очень тяжелом положении. В дни Пасхи это святое дело — помочь нашим братьям, — заявил Владыка.

Сбор средств организован несколькими способами и продлится до 22 апреля включительно. Помощь можно оказать:

— Через тарелочный (кружечный) сбор в храмах епархии в ближайшее воскресенье, 19 апреля;

— Безналичным перечислением на епархиальный счет с обязательной пометкой «Помощь Дагестану».

Реквизиты счета для перевода доступны на официальном сайте Ростовской-на-Дону епархии.

Все собранные средства будут аккумулированы на епархиальном счете и затем целевым назначением направлены в Махачкалинскую епархию для оказания адресной поддержки. В митрополии пообещали обеспечить полную финансовую прозрачность и отчитаться перед жителями о собранной сумме и ее расходовании по итогам сбора.

