НовостиОбщество16 апреля 2026 15:05

Владелец торговой сети в Волгодонске нанес городу ущерб на семь миллионов рублей

Предприниматель из Волгодонска подделал справки и незаконно получил в собственность землю и магазины
Екатерина ПОПОВА
Предприниматель из Волгодонска подделал справки и незаконно получил в собственность землю и магазины.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгодонске сотрудники УФСБ выявили мошенничество владельца местной торговой сети. Бизнесмен арендовал земельный участок у администрации. Чтобы выкупить его без торгов, он предоставил в комитет по градостроительству поддельные справки об обеспеченности построенных объектов электричеством. На основе этих документов чиновники разрешили ввести здания в эксплуатацию.

В июле 2025 года бизнесмен, пользуясь преимущественным правом выкупа, зарегистрировал право собственности на здания и земельный участок. Из-за поддельных документов муниципалитет потерял недвижимость и арендные платежи. Ущерб городу оценили в более чем семь миллионов рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

