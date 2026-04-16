Больше тысячи семей в Ростовской области получили сертификаты для новорожденных

В Ростовской области больше тысячи семей получили электронные сертификаты.

В Ростовской области начали выдавать электронные сертификаты для новорожденных. На сегодняшний день их уже получили больше тысячи семей. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Номинал сертификатов составляет 20 тысяч рублей. Деньги можно потратить на товары и вещи первой необходимости для младенца. Список разрешенных покупок и магазинов опубликован на сайте областного минтруда и социального развития.

В сообщение сказано, что получить выплату могут все семьи независимо от возраста родителей, количества детей и дохода. Главные условия: гражданство РФ, проживание в Ростовской области и наличие банковской карты «МИР». Заявление можно подать в соцзащиту или МФЦ.

