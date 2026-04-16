Подписка
НовостиОбщество16 апреля 2026 19:09

В Таганроге вечером 16 апреля объявили угрозу атаки БПЛА

Глава Таганрога перечислила правила безопасности при воздушной атаке
Екатерина ПОПОВА
Глава Таганрога перечислила правила безопасности при воздушной атаке.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге вечером 16 апреля объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Она также напомнила жителям основные правила безопасности.

Как сказано в сообщении, при атаке БПЛА нужно отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами без окон. Если же оказались на улице или в машине, то необходимо остановиться, покинуть транспорт и зайти в ближайшее здание.

Также запрещено снимать дроны на фото и видео. Если беспилотник упал, нельзя его трогать, вскрывать или передвигать. Также не стоит снимать место падения и выкладывать кадры в соцсети и мессенджеры.

