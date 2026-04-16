Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП
В Таганроге вечером 16 апреля объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Она также напомнила жителям основные правила безопасности.
Как сказано в сообщении, при атаке БПЛА нужно отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами без окон. Если же оказались на улице или в машине, то необходимо остановиться, покинуть транспорт и зайти в ближайшее здание.
Также запрещено снимать дроны на фото и видео. Если беспилотник упал, нельзя его трогать, вскрывать или передвигать. Также не стоит снимать место падения и выкладывать кадры в соцсети и мессенджеры.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
