За год ростовчане воспользовались услугами МФЦ более пяти миллионов раз. Фото: Иван Макеев.

В Ростовской области МФЦ регистрируют более пяти миллионов обращений в год. Об этом рассказали в правительстве региона.

Итоги работы многофункциональных центров подвели 16 апреля. В прошлом году специалисты запустили комплексную поддержку участников спецоперации и их семей. По принципу «одного окна» за помощью обратились свыше восьми с половиной тысяч человек. Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг достигает 97 процентов.

Также Ростовская область первой в стране начала оформлять недвижимость, расположенную на территории новых регионов. Эту услугу оказали 145 тысяч раз. Кроме того, центры внедрили консультации через мессенджер и запустили проект по защите граждан от телефонных мошенников.

Качество работы специалистов высоко оценили на федеральном уровне. Четвертый год подряд сеть многофункциональных центров региона признают одной из лучших в России.

Ростову требуется по 5 млрд рублей в год для приведения дорог к нормативу

Александр Скрябин: Требуется по 5 млрд рублей в год в течение десяти лет, чтобы довести до норматива 70 процентов дорог Ростова

