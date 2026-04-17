После ремонта теплотрассы в центре Ростова в дома вернули горячую воду.

В Ростове горячую воду дали жителям домов на Варфоломеева после ремонта теплотрассы. Об этом в своих социальных сетях рассказала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Рабочие полностью завершили ремонт и заполнили систему. Коммунальный ресурс уже подается к многоэтажкам. Информацию о необходимости открыть задвижки передали в управляющие организации. Если воды в кране по-прежнему нет, жильцам рекомендуют обращаться напрямую в свою УК.

Напомним, массовые отключения в центре города начались утром 15 апреля. Без удобств остались жители десятков домов. В зону ограничения попали здания на улицах Варфоломеева, Черепахина и Малюгиной, на проспектах Ворошиловском и Буденновском, а также в переулках Семашко, Газетном и Соборном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростову требуется по 5 млрд рублей в год для приведения дорог к нормативу

Александр Скрябин: Требуется по 5 млрд рублей в год в течение десяти лет, чтобы довести до норматива 70 процентов дорог Ростова (подробнее)