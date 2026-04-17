Трансляция отчета Юрия Слюсаря о работе донского правительства пройдет 17 апреля. Фото: Правительство РО.

В пятницу, 17 апреля, Юрий Слюсарь представит на Заксобрании отчет о работе донского правительства за 2025 год. Выступление губернатора состоится на 30-м заседании регионального парламента.

- Трансляция будет идти в прямом эфире на сайтах правительства, Законодательного Собрания, а также на канале «Дон-24». После оглашения отчета глава региона ответит на вопросы представителей политических фракций, — сообщили в правительстве Ростовской области.

Напомним, в начале апреля на Дону подвели итоги годовой работы по экологии. В прошлом году область включилась в профильный нацпроект. Специалисты высадили молодые деревья на площади 1350 гектаров и заметно сократили площадь природных пожаров.

Кроме того, за отчетный период в регионе обследовали 80 гидротехнических сооружений и начали расчистку реки Чепрак. А с 2026 года для патрулирования труднодоступных лесных участков власти начнут закупать квадроциклы.

Ростову требуется по 5 млрд рублей в год для приведения дорог к нормативу

Александр Скрябин: Требуется по 5 млрд рублей в год в течение десяти лет, чтобы довести до норматива 70 процентов дорог Ростова (подробнее)