НовостиОбщество17 апреля 2026 5:46

В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников после вечерней тревоги

Екатерина РУДЕНКО
Утром 17 апреля в Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Внимание. Отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу, — коротко написала Светлана Анатольевна.

Напомним, предупреждение о возможной атаке появилось накануне. Светлана Камбулова опубликовала сообщение об опасности вечером, в 21:20. Ситуация находилась на контроле властей.

Тогда же жителям напомнили главные правила поведения. Горожан попросили отойти от окон и укрыться в комнатах с несущими стенами. Также таганрожцам категорически запретили снимать летящие или упавшие аппараты на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростову требуется по 5 млрд рублей в год для приведения дорог к нормативу

Александр Скрябин: Требуется по 5 млрд рублей в год в течение десяти лет, чтобы довести до норматива 70 процентов дорог Ростова (подробнее)