В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников после вечерней тревоги

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Внимание. Отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу, — коротко написала Светлана Анатольевна.
Напомним, предупреждение о возможной атаке появилось накануне. Светлана Камбулова опубликовала сообщение об опасности вечером, в 21:20. Ситуация находилась на контроле властей.
Тогда же жителям напомнили главные правила поведения. Горожан попросили отойти от окон и укрыться в комнатах с несущими стенами. Также таганрожцам категорически запретили снимать летящие или упавшие аппараты на видео.
Подпишись к нам в MAX и Telegram
