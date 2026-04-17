Право аренды центра билетирования стадиона в Ростове выставили на торги

Торги планируют провести в мае.

В Ростовской области на аукцион выставили право аренды центра билетирования стадиона «Ростов Арены». Информация опубликована на сайте ГИС Торги.

Начальная цена - 1,18 млн рублей с учетом НДС, это сумма годового арендного платежа. Шаг аукциона - 59,2 тысячи рублей (5%), задаток - 118,5 тысячи рублей (10%). Заявки будут принимать до 11 мая, торги запланировали на 14 мая 2026 года.

Срок действия договора - 3 года, платежи должны вноситься ежемесячно.

Добавим, центр билетирования расположен на территории стадиона, на улице Левобережной. Сооружение построено в 2018 году, его балансовая стоимость составляет 18,2 млн рублей. Согласно техническому паспорту, физический износ объекта составляет 0%, то есть имущество находится в хорошем состоянии.

