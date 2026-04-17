Ростовская область попросила об исключении для лицензиатов по добыче ископаемых

На Дону зарегистрировали более 300 участков недр с полезными ископаемыми.

Ростовская область на федеральном уровне попросила об исключениях для лицензиатов добычи ископаемых. Тему подняли на парламентских слушаниях комитета по аграрным вопросам Государственной Думы России, сообщают донские власти.

С докладом выступил министр имущественных и земельных отношений Ростовской области Кирилл Баранчук. Чиновник говорил о правовом регулировании при обороте сельхозземель и отдельно остановился на запрете перевода угодий в иные категории земель для добычи общераспространенных полезных ископаемых. Напомним, запрет начал действовать с 1 марта 2026 года.

- Вступивший в силу в марте 2026 года федеральный закон, который внес ключевые изменения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, имеет для нашего региона важное значение, но при этом создает правовую неопределенность для уже начатых проектов, - отметил Кирилл Баранчук.

На Дону зарегистрировали более 300 участков недр, содержащих около 800 млн кубометров ископаемых. При этом больше половины пользователей недр, получивших лицензии до вступления нового закона, еще не завершили перевод земель по установленным правилам.

- Считаем необходимым рассмотреть возможность установления переходных положений для недропользователей, которые до 1 марта 2026 года получили лицензию на разведку и добычу ОПИ и утвердили запасы полезных ископаемых, но не успели завершить все процедуры, - сказал Кирилл Баранчук.

Предлагаемые меры должны сохранить инвестпривлекательность регионов, не снижая уровня охраны сельскохозяйственных угодий.

