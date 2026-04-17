НовостиОбщество17 апреля 2026 10:37

В Ростовской области предупредили о заморозках 18 апреля

Урожаю сельхозкультур в Ростовской области угрожают заморозки до -3 градусов
Ангелина СКИБА
Заморозки могут повлиять на цветущие культуры.

Заморозки могут повлиять на цветущие культуры.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью и утром 18 апреля местами по Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -3 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Из-за перепада температур возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельхозкультур. Заморозки также могут повлиять на цветущие и распустившиеся почки ранних косточковых культур.

Жителям Дона напоминают: при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру «112», это единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Читайте также

На выходных в Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G2

Метеозависимых жителей Дона предупредили о магнитной буре (подробности)