В Ростовской области предупредили о заморозках 18 апреля

Заморозки могут повлиять на цветущие культуры. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью и утром 18 апреля местами по Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -3 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Из-за перепада температур возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельхозкультур. Заморозки также могут повлиять на цветущие и распустившиеся почки ранних косточковых культур.

Жителям Дона напоминают: при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру «112», это единый номер вызова экстренных оперативных служб.

