В Ростовской области перечислили меры поддержки для чернобыльцев

26 апреля 2026 года исполнится 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС.

Более 4,6 тысячи пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС, проживающих сегодня в Ростовской области, получают меры поддержки. Об этом рассказали в донском отделении Фонда пенсионного и социального страхования России.

Всего предусмотрено более 20 видов социальной поддержки. Например, досрочный выход на пенсию, выплаты в случае получения инвалидности, пенсия по потере кормильца для семей умерших, возможность получения двух пенсий - для инвалидов и нетрудоспособных членов семьи. Также оформляют ежемесячную материальную подержку, компенсации на питание и лекарства, путевки в санатории, возможен дополнительный оплачиваемый трудовой отпуск.

Единовременная компенсация за вред здоровью для инвалидов I группы составляет 51,1 тысячи рублей, инвалидам II группы выплачивают 35,7 тысячи рублей, инвалидам III группы - 25,5 тысячи рублей.

Ежемесячная компенсация в зависимости от инвалидности составляет от 6,4 тысячи до 32 тысяч рублей.

- С 2024 года ежегодные компенсации чернобыльцам и их семьям назначаются и выплачиваются в беззаявительном порядке, - рассказала управляющий отделения СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Для получения других мер поддержки чернобыльцам необходимо подать заявление. Сделать это можно лично в клиентской службе отделения СФР, на портале госуслуг или в МФЦ.

