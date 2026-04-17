Снос доходного дома в центре Ростова не повредит памятнику архитектуры

Облик доходного дома Ивана Парамонова собираются восстановить после сноса.

В Ростове-на-Дону при демонтаже аварийного доходного дома Ивана Парамонова не повредят дом Фельдмана, который считается объектом культурного наследия регионального значения. Работы ведутся вручную, предельно аккуратно. Об этом заявили городские власти и представитель собственника ликвидируемого здания.

- Проект сноса прошел все необходимые согласования. В документе также содержится раздел сохранения объекта культурного наследия, примыкающего к зданию. Все работы проводятся вручную, с помощью перфоратора. При этом стена здания не примыкает к объекту культурного наследия, там имеется технологический шов 5-10 см, и собственник старается провести работы как можно аккуратнее, - прокомментировала глава администрации Кировского района Ростова-на-Дону Наталия Симаченко.

Представитель собственника Эдуард Литвишков уточнил, что снос ведется с декабря 2025 года. Ранее уже убрали третий и четвертый этажи, а также нависающую часть фасада, которая могла обрушиться. Сейчас приступили к работам вплотную с домом Фельдмана.

- Задача - аккуратно разобрать здание, не повредив памятник архитектуры. В течение двух месяцев работы должны быть выполнены. Для сохранения памятника архитектуры, планируется оставить часть прилегающей стены (0,5 м) и 5 метров фундамента, залегающего в глубине, - рассказал Эдуард Литвишков.

При этом облик доходного дома Ивана Парамонова также собираются восстановить после сноса.

- Провели лазерное сканирование фасада здания. Планируется полностью воплотить внешний исторический облик здания, для этого, в том числе, собирается уцелевший кирпич, чтобы его использовать при строительстве. Фасад будет сделан из данного кирпича, - добавил Эдуард Литвишков.

Напомним, доходный дом Ивана Парамонова находится на Социалистической, 128. Здание в 1903 году построил племянник предпринимателя Елпидифора Парамонова. Дом не был включен в реестр ОКН. В 2014 году его признали аварийным и расселили. В мае 2022 года госэкспертиза разрешила его снос, а в декабре 2025 года собственник приступил к демонтажу.

