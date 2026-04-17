В Ростове в конце апреля откроют восьмой сезон велогонок

В Суворовском в конце апреля пройдут традиционные соревнования на кубок Ростова-на-Дону по горному велосипеду. В них смогут принять участие любители велоспорта в возрасте от двух до 40+ лет.

Местом проведения состязаний станет специальная велобеговая трасса «Горный манеж» в парке им. 70-летия Победы. Она была создана застройщиком района ВКБ-Новостройки совместно с велосипедистами.

Для участников кубка уже подготовлены крутые спуски и подъемы, трамплины, и построенный в прошлом году единственный в регионе веломост.

Сложность рассчитана в зависимости от возраста. Дети от 2 до 5 лет смогут посоревноваться на беговелах, участники от шести лет и старше – на обычных велосипедах.

Специальных требований к спортсменам организаторы не предъявляют. Главное, чтобы у них был исправный велосипед и защитный шлем.

Также для гостей спортивного праздника будет подготовлена развлекательная программа с аквагримом, работой аниматора и угощением гречкой с мясом.

Уточнить подробную информацию о регистрации на гонку можно в группе сообщества по горному велосипеду в социальных сетях.