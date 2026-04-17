Почти полсотни нарушений выявили при проверке теплосетей в Ростове

В Ростове-на-Дону при проверке работы ООО «Ростовские тепловые сети» выявили 46 нарушений. Об этом говорится на сайте Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (управление Ростехнадзора).

Оказалось, специалисты компании не выполняли техническое диагностирование теплосетей. Также зафиксировали течи задвижек на трубопроводах, а в некоторых случаях участки коммуникаций были без тепловой изоляции, покрывного слоя и антикоррозийного покрытия.

После проверки выдали предписание об устранении нарушений. Шесть должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону завершился отопительный сезон, с мая начнутся испытания теплосетей.

