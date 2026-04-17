НовостиОбщество17 апреля 2026 13:51

Депутаты Заксобрания положительно оценили работу донского правительства за 2025 год

Законодательное собрание Ростовской области поддержало отчет губернатора Юрия Слюсаря
Дмитрий КУТЕПОВ
Донские парламентарии заслушали доклад Юрия Слюсаря.

На 30-м заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты заслушали отчет губернатора Юрия Слюсаря об итогах деятельности регионального правительства в 2025 году и высказали свои оценки проделанной работе.

Комментарий от парламентского большинства дал председатель Заксобрания Александр Ищенко. Спикер подчеркнул, что фракция «Единая Россия» солидарно разделяет ответственность за достигнутые показатели.

— Губернатор четко и с точными цифрами изложил, как сработала экономика и социальная сфера. Главное, что Юрий Борисович обозначил не только успехи, но и нерешенные задачи, предложив ясные пути их законодательного урегулирования, — заявил Александр Ищенко.

Он акцентировал, что в условиях особой стратегической нагрузки на регион и санкционного давления правительству удалось не просто сохранить стабильность, но и существенно нарастить пакет региональной помощи дончанам. По словам спикера, отчет губернатора подтвердил эффективность обновленной стратегии развития области, нацеленной на решение насущных вопросов жителей — от ремонта поликлиник до строительства новых школ.

Свои позиции также озвучили руководители других фракций. Алексей Мисан (КПРФ) отметил видимый масштаб работы, но обратил внимание на сохраняющиеся сложности в сферах ЖКХ и транспортной доступности, пообещав и далее громко заявлять о недоработках на благо дончан. Денис Фраш (ЛДПР), высоко оценив комплексную поддержку семей военнослужащих, выразил надежду на скорейшее решение проблем малого и среднего предпринимательства в 2026 году.

Выслушав отчет губернатора Юрия Слюсаря и комментарии коллег, донской парламент положительно оценил деятельность правительства Ростовской области за прошедший год, выразив готовность к дальнейшей конструктивной законотворческой работе.

