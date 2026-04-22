Без электричества останутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 22 апреля

Света не будет в течение рабочего дня, в некоторых домах - пару часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 22 апреля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.

С 8:00 до 17:00 отключения ожидаются в домах:

- коттеджный поселок «Париж».

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;

- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;

- переулок Тверской, 37-97 и 38-94;

- переулок Клязьминский, 74-94;

- улица Белорусская, 90-106;

- улица Украинская, 109-125 и 88-104;

- улица Алябьева, 19-35 и 10-40;

- улица Мусоргского, 2-14;

- улица Каштановая;

- улица Липовая;

- улица Гераневая;

- переулок Врубеля, 1-19 и 2-20;

- переулок Васнецова, 1-15 и 10-16;

- улица Шостаковича, 1-13;

- улица Самшитовая;

- садоводческое некоммерческое товарищество «Восток»;

- улица Ленина, 111-113, 111/1, 113/2, 113/3, 113/6, 115, 115/1;

- улица Волгодонская, 1/177;

- улица Промежуточная, 27-31, 29А, 30-32;

- проспект Стачки, 160, 164-168, 178, 174/44;

- улица Фестивальная, 8;

- улица Осипенко, 69б;

- улица Батуринская, 20-74 и 51-99;

- улица Коминтерна, 35;

- улица Международная, 23-29, 28;

- улица Кулагина, 28-34 и 11-15.

С 9:00 до 14:00 отключения запланированы на нескольких улицах:

- улица Стадионная, 3-9А, 11/6;

- улица Целиноградская, 4/5, 4-6/11;

- улица Фрунзе, 5, 5/2, 5/3;

- переулок Биржевой;

- переулок Тимирязева.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:

- улица Краеведческая, 14-62;

- улица Кржижановского, 347;

- улица Левобережная, 38, 91А.

Подпишись к нам в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не даст списать, но понять поможет: Школьник из Ростовской области создал ИИ-наставника по геометрии

Школьник из Волгодонска создал приложение по геометрии и переобучил нейросеть (подробнее)