Без электричества останутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 22 апреля

Отключения света в Ростове на 22 апреля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.
С 8:00 до 17:00 отключения ожидаются в домах:
- коттеджный поселок «Париж».
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;
- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;
- переулок Тверской, 37-97 и 38-94;
- переулок Клязьминский, 74-94;
- улица Белорусская, 90-106;
- улица Украинская, 109-125 и 88-104;
- улица Алябьева, 19-35 и 10-40;
- улица Мусоргского, 2-14;
- улица Каштановая;
- улица Липовая;
- улица Гераневая;
- переулок Врубеля, 1-19 и 2-20;
- переулок Васнецова, 1-15 и 10-16;
- улица Шостаковича, 1-13;
- улица Самшитовая;
- садоводческое некоммерческое товарищество «Восток»;
- улица Ленина, 111-113, 111/1, 113/2, 113/3, 113/6, 115, 115/1;
- улица Волгодонская, 1/177;
- улица Промежуточная, 27-31, 29А, 30-32;
- проспект Стачки, 160, 164-168, 178, 174/44;
- улица Фестивальная, 8;
- улица Осипенко, 69б;
- улица Батуринская, 20-74 и 51-99;
- улица Коминтерна, 35;
- улица Международная, 23-29, 28;
- улица Кулагина, 28-34 и 11-15.
С 9:00 до 14:00 отключения запланированы на нескольких улицах:
- улица Стадионная, 3-9А, 11/6;
- улица Целиноградская, 4/5, 4-6/11;
- улица Фрунзе, 5, 5/2, 5/3;
- переулок Биржевой;
- переулок Тимирязева.
С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:
- улица Краеведческая, 14-62;
- улица Кржижановского, 347;
- улица Левобережная, 38, 91А.
