В Ростовской области 21 апреля произошло семь пожаров

21 апреля в Ростовской области зафиксировали семь техногенных пожаров.

В Ростовской области минувшие сутки, 21 апреля, были напряженными для специалистов экстренных служб.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в этот день на Дону произошло семь техногенных пожаров. К ликвидации последствий привлекались 92 человека, также были задействованы 23 спецмашины.

— 22 апреля запланировано 27 выжиганий сухой растительности в девяти муниципалитетах, — добавили в ведомстве.

