В Ростове под колеса иномарки попал подросток

14-летний ростовчанин после ДТП был экстренно госпитализирован.

В Ростове-на-Дону на проспекте Ворошиловском во вторник вечером, 21 апреля, произошло ДТП.

- По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Ниссан» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили в областной Госавтоинспекции. - В результате ДТП подросток пострадал.

Сейчас сотрудники региональной ГАИ проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

