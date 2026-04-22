Вскоре из Ростова в ДНР начнет курсировать электричка.

Вскоре в Ростовской области может появиться новый железнодорожный маршрут, связывающий Донской край и ДНР. Об этом со ссылкой на министра транспорта региона Алену Беликову сообщило издание «Блокнот Ростов».

На круглом столе в Законодательном собрании министр рассказала о том, что электричку в Донецкую Народную Республику могут запустить в ближайшее время. Уже достигнуты практически все договоренности с профильными ведомствами.

— Осталась небольшая работа с погранслужбами, — отметила Алена Беликова.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в Донской столице с апреля появятся новые пригородные садовые маршруты, связывающие город и СНТ.

