НовостиПроисшествия22 апреля 2026 6:01

Атака БПЛА по Ростовской области стала частью удара по 12 регионам

В ночь на 22 апреля север Ростовской области атаковали БПЛА
Анна ШИЛЯЕВА
На севере области отразили атаку БПЛА.

На севере области отразили атаку БПЛА.

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью в Ростовской области была вновь задействована система противовоздушной обороны. Отражение вражеской атаки происходило в Верхнедонском районе, о чем в своем телеграм-канале рассказал губернатора Юрий Слюсарь.

Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

В свою очередь, Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь российские средства ПВО нейтрализовали в общей сложности 155 украинских беспилотников самолетного типа. Массированная атака затронула небо над акваторией Черного моря и 12 субъектами.

Помимо Ростовской области, удары отражали в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Краснодарском крае.

