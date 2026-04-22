Сирены и звуки взрывов услышали в Таганроге рано утром 22 апреля

Несколько БПЛА были уничтожены в Таганроге и Азовском районе.

Рано утром 22 апреля жители некоторых районов Таганрога услышали сирены и звуки, похожие на взрывы. Поступило оповещение о воздушной тревоге от главы города Светланы Камбуловой.

Силы ПВО отработали по целям, после этого отбой угрозы объявили около 9 часов утра.

- Напоминаю, если вы увидели обломки БПЛА или подозритиельные предметы, не подходите к ним. Наберите «112» и сообщите координаты. Это может спасти вашу и чью-то жизнь, - написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Через некоторое время после воздушной атаки губернатор Юрий Слюсарь проинформировал, что утром несколько беспилотников были уничтожены в Таганроге и Азовском районе. Предварительно, разрушений на земле не зафиксировали.

