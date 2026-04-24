В Сальске медики восстановили кровоток позвоночной артерии у 55-летнего мужчины

Сальские медики воспользовались одним из методов удаления тромбов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в ЦРБ Сальского района за один день провели сразу два сложных вмешательства по удалению тромбов из сосудов. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Один из пациентов - 55-летний мужчина - поступил в больницу с сильным нарушением речи и слабостью в руках и ногах. После КТ стало понятно, что произошла закупорка (окклюзия) позвоночной артерии. После удаления тромба кровоток восстановился, и уже на четвертые мужчина почувствовал себя лучше. По словам медиков, произошел полный регресс симптомов.

Во втором случае помощь потребовалась 50-летней женщине, она поступила в тяжелом состоянии и без сознания. Врачи быстро выяснили, что произошла закупорка артерии внутри мозга. Несмотря на сложности, специалисты смогли восстановить движение крови.

Обе операции выполнили за один день с разницей в несколько часов. Как уточнили в минздраве Ростовской области, сальские врачи использовали тромбоэкстракцию, это современный метод механического удаления тромбов из сосудов. Технология дополняет методы стентирования и катетеризации.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Новое приемное отделение БСМП в Ростове планируют полностью открыть в июне

Замгубернатора рассказала о сроках открытия приемного отделения БСМП в Ростове (подробности)