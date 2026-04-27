Опасная пластика: как в клинике «Геном» восстанавливают женское интимное здоровье

Фото: предоставлено ООО «Геном-Дон»

Эстетическая гинекология давно перестала быть табуированной темой, ведь она помогает миллионам женщин при врождённых аномалиях половых органов, позволяет устранить последствия родов, травм и возрастных изменений. Интимная пластика устраняет дискомфорт, восстанавливает функции, улучшает внешний вид, повышает уверенность и качество интимной жизни. Именно поэтому все больше женщин обращаются к хирургам, чтобы «подровнять», «подтянуть» или «сделать красиво».

- В эстетической гинекологии важно понимать, что ожидания (красивая картинка) от оперативного вмешательства могут не совпасть с реальностью. Недавно к нам поступила пациентка после трех операций по уменьшению капюшона клитора. Из-за этого ее интимная зона утратила не только эстетику, но и функцию: пропала чувствительность, а из-за смещения уретры мочеиспускание стало хаотичным, доставляя постоянный дискомфорт, - рассказывает Андрей Орехов, оперирующий акушер-гинеколог медицинского центра «Геном» в Ростове-на-Дону. - Нам удалось восстановить анатомически правильную форму капюшона клитора, вернуть уретру в нормальное положение и устранить рубцовые изменения. Результат не стал «идеальной картинкой» из соцсетей, но стал функциональной нормой.

Специалист отметил, что подобные случаи с «эффектом Барби» — не единичные. В «Геном» нередко приходят женщины после «неудачных» эстетик: лабиопластики, перинеопластики, уменьшения капюшона клитора. Все их истории объединяет одно:

- полная или частичная потеря чувствительности;

- хронические боли при сидении, ходьбе, половом акте;

- грубые рубцы, деформирующие анатомию;

- проблемы с мочеиспусканием и дефекацией;

- психологическая травма («со мной что-то не так», «я теперь неполноценна»).

- Хирурги нашего центра работают не с «картинкой», а с живой анатомией. Основная задача — вернуть женщине комфорт, чувствительность и нормальную функцию половых органов, с сохранением их естественной анатомии. Кроме того, мы проводим гинекологические операции, которые исправляют последствия от сторонних хирургических вмешательств. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то затягивать с ее решением не стоит. Мы готовы вам в этом помочь, - подчеркнул Андрей Орехов.

Первично проконсультироваться с врачом о возможности проведения операции можно онлайн. На дистанционном приеме доктор расскажет, как проходит операция, какие необходимы обследования, оценит показания и противопоказания. Подготовку можно провести по месту жительства, а в клинику «Геном» приехать только на очный прием и саму операцию - они выполняются 7 дней в неделю, включая выходные и праздники.

На текущий момент в клинике можно записаться на бесплатный прием у гинеколога-хирурга перед операцией. Акция действует на следующих специалистов:

- заведующий стационаром, врач высшей категории, член Российской ассоциации репродукции человека, акушер-гинеколог Орехов Андрей Олегович;

- врач акушер-гинеколог, хирург Григорян Агавник Робертовна;

- врач акушер-гинеколог Винокур Ольга Лазаревна

.

Клиника репродуктивной медицины «ГЕНОМ» г. Ростов-на-Дону

Адрес: г. Ростов-на-Дону, улица Шеболдаева, 97/2

График работы: пн.-пт.: с 8:00 до 20:00, сб.: с 8:00 до 17:00, вс.: с 8:00 до 15:00

Записаться на консультацию: на сайте, в мессенджерах ВКонтакте, MAX, либо по телефону 8(800)333-94-92.

Входит в международную сеть клиник ВРТ ГМК «Медма».