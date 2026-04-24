В Новочеркасске отмечают 90-летие со дня выпуска первой продукции НЭВЗа

В Новочеркасске отмечается 90-летний юбилей выпуска трех узкоколейных паровозов. Это была первая продукция Новочеркасского Паровозстроя (с 1947 года Новочеркасский электровозостроительный завод).

«27 апреля в 15 часов 30 минут прошел обкатку первенец нашего завода паровоз 4-01. При обкатке паровоз показал удовлетворительные качества», – такая телеграмма была отправлена в Москву, в Наркомат тяжелой промышленности. Создатели хотели назвать паровоз именем Серго Орджоникидзе. Но нарком ответил: «Рад вашему успеху. Жду следующих паровозов… Паровозу лучше дать название «Первый Новочеркасский».

За прошедшие десятилетия предприятие развивало производство и осваивало новые типы локомотивов. Завод пережил военные годы, восстановление и последующие преобразования, сохранив производственный потенциал и накопленные профессиональные традиции. И сейчас предприятие вносит достойный вклад в развитие локомотивостроения России.

Благодаря труду целых поколений рабочих, инженеров, высококвалифицированных специалистов завод наладил выпуск около 70 типов электровозов. За время работы было изготовлено свыше 17000 локомотивов различного назначения.

Об экономических достижениях предприятия говорит тот факт, что НЭВЗ (входит в состав АО «ТМХ») включен в реестр «100 лучших предприятий России», а вся его продукция внесена в Реестр российской промышленной продукции.

Руководство завода постоянно вкладывает средства в программы по повышению эффективности производства и усилению конкурентоспособности продукции, что в полной мере позволяет гарантировать соблюдение требований основного заказчика предприятия – ОАО «РЖД». Основная часть из этих вложений направляется в инновационные проекты – строительство нового окрасочного корпуса, расширение и реконструкцию производства.

Такая работа позволяет осваивать выпуск новых видов продукции. Так, готовится к серийному запуску новый контактно-аккумуляторный электровоз постоянного тока ЭМКА2 с асинхронными тяговыми двигателями и бортовым накопителем энергии, который полностью построен из отечественных компонентов.

НЭВЗ также остается социально ориентированным предприятием, ответственным работодателем и вносит значительный вклад в развитие Донского региона.