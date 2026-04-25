Дождь и сильный ветер прогнозируют синоптики в Ростове и области в субботу.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 25 апреля останется достаточно холодной. Столбики термометров поднимутся не выше +13 градусов, продолжат идти дожди и дуть порывистый ветер. Подробный прогноз на субботу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 25 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Западный и юго-западный ветер разовьет скорость до 8 - 13 м/с, его порывы усилятся до 16 м/с. В ночь на 26 апреля также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в субботу будет облачно с прояснениями. Утром местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в отдельных районах возможен небольшой дождь. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 8 - 13 м/с, местами порывы усилятся до 15 - 18 м/с, вечером по югу и востоку разгонится до штормовых 23 м/с. В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный и западный ветер задует со скоростью 7 - 12 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 25 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +11 — +13 градусов. В ночь на 26 апреля столбики термометров опустятся до +6 — +8 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +5 до +10 градусов. В ночь на воскресенье ожидается от +4 до +9 градусов, при прояснениях понизится до 0, местами возможны заморозки до -1 — -3.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

