В понедельник синоптики обещают небольшой дождь и порывистый ветер.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 27 апреля будет холоднее, чем днем ранее. В Донской столице температура днем не поднимается выше +12, а ночью в области ожидаются заморозки до -3, также возможен сильный ветер. Подробный прогноз в понедельник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 27 апреля в донской столице ожидается облачная погода с пояснениями. Пройдёт небольшой дождь. Южный и юго-западный с переходом на западный ветер разовьет скорость до 7 - 12 м/с, его порывы могут усилиться до 16 м/с. Ночью 28 апреля будет облачно без добавок. Ветер западный и юго-западный движется со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в понедельник дождь будет облачно с прояснениями, возможен небольшой и умеренный. Южный и юго-западный с переходом на западный ветер разовьет скорость до 7 - 12 м/с, в местах невероятных порывов до 15 - 18 м/с. Ночью во вторник в отдельных регионах возможен небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный движется со скоростью до 7–12 м/с, местами может усилиться до 15–17 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 27 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимается до +10 — +12 градусов. Ночью 28 апреля столбики термометров опустятся до +2 — +4 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +8 до +13 градусов. Ночью во вторник ожидается от +2 до +7 градусов, при прояснениях возможно понижение до 0, в отдельных регионах – до -1 — -3.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

