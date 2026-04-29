Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 апреля

Отключение электричества распространится на сотни домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Отключения света в Ростове на 29 апреля затронут десятки улиц, сотни домов и тысячи жителей города. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- переулок Валдайский, 12-32 и 11-45;

- улица Краеведческая, 2-12 и 1-7;

- переулок Красных Партизан, 8-78 и 5-79;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;

- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;

- переулок Тверской, 37-97 и 38-94;

- переулок Клязьминский, 74-94;

- улица Белорусская, 90-106;

- улица Украинская, 109-125 и 88-104;

- улица Ревкомовская, 1-31 и 2-28;

- улица Международная, 7-23 и 12-24;

- улица Кулагина, 12;

- улица Свердловская, 47, 47а;

- улица Красноармейская, 63/1, 63/90, 65;

- улица Тельмана, 72;

- проспект Ворошиловский, 87, 89/80;

- улица Амбулаторная, 153, 95-115;

- переулок Глиссерный, 1-53 и 2-52;

- переулок ОГПУ, 1-13;

- улица Перекопская, 51-59, 74-78, 29-49, 32-72;

- переулок Пинский, 1-13 и 2-16;

- улица Подгорная, 1-39, 2-20, 29-57, 42-58;

- улица Портовая, 181-207;

- переулок Саперный спуск, 1-35, 32-36, 44/2, 31-51, 50-54, 2-48;

- переулок Шефский спуск, 1-61, 2-5;

- переулок Булановский, 1-31, 2-54, 20/41;

- переулок Деревянко, 1А, 1-9, 2-16, 16А, 28, 30А, 32, 40-46, 9А, 5А, 44, 11-27, 18-28;

- переулок Марийский, 2-36 и 3-23;

- улица Демьяна Бедного, 26-32;

- улица Комарова, 28, 28д, 28/5.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:

- улица Серафимовича, 49-75 и 46-68;

- улица Социалистическая, 57-83, 56-82, 51/58;

- переулок Соборный, 17-19, 24-26;

- проспект Буденновский, 22, 24, 26.

