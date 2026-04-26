В Ростовской области 22 тысячи человек стали участниками акции «Дон помнит»

К мероприятию присоединились 22 тысячи человек. Фото: телеграм-канал губернатора Юрия Слюсаря.

На Дону в преддверии 81-й годовщины Великой Победы провели патриотическую акцию «Дон помнит». Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Юрий Слюсарь.

К мероприятию присоединились 22 тысячи человек: школьники, волонтеры, студенты и сотрудники различных предприятий. Они провели субботники у воинских захоронений, мемориалов и стел.

- «Дон помнит» вновь доказала: память жива, пока о ней заботятся люди. В этом году за три недели к инициативе присоединились 22 тысячи человек, которые привели в порядок более 1 500 памятников, — прокомментировал губернатор.

