Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2026 16:56

В Ростове почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Ростове прошли мероприятия, приуроченные к годовщине трагедии в Чернобыле
Анна ШИЛЯЕВА
Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к постаменту. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова Александра Скрябина.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к постаменту. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова Александра Скрябина.

В Донской столице прошли памятные мероприятия, приуроченные к 40-й годовщине трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Жители города, представители власти и общественники собрались у Мемориала героев Чернобыльской Славы, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой собственного здоровья и жизни остановил распространение радиационной угрозы.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника.

Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале подчеркнул особую значимость этой даты, назвав 26 апреля одновременно скорбным и героическим днем в мировой истории. По его словам, масштаб крупнейшей техногенной катастрофы человечества удалось минимизировать только благодаря самоотверженности тысяч ликвидаторов.

- Они совершили не просто подвиг, а подвиг во имя жизни. Самоотверженность и мужество этих людей невозможно переоценить — они сделали все, чтобы уберечь мир от непоправимых последствий, — сказал он.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Думали, как не замерзнуть, а не о радиации»: О чем вспоминают ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС спустя 40 лет